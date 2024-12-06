Як виглядають "старі" 100 доларів

У 2013 році в США ввели в обіг банкноту номіналом 100 доларів. Автоматично купюри, які випускали в попередні роки, перейшли у категорію так званих "старих" доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на US Currency Education Program.

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"Старі" 100 доларів залишаються в обігу та зберігають статус законного платіжного засобу. Ці банкноти мають дещо застарілий дизайн, який включає менше захисних елементів порівняно з новими купюрами.

Як виглядають "нові" й "старі" 100 доларів / Скриншот з munbyn

Нагадаємо, що дійсними є всі долари, які були випущені з 1914 року. У Нацбанку наголосили, що банки та обмінники мають приймати усі готівкові долари, які пройшли перевірку на справжність та не мають ознак значного зношення та/ або пошкодження.