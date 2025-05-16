ЄС закрив лазівку для скасування санкцій проти олігархів з Росії

Євросоюз вирішив переглянути критерії для оцінки можливостей виключення олігархів з Росії із санкційних списків. Головна причина – спроби росіян оскаржити санкції проти них в суді ЄС, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Тож, в ЄС заявили, що більше не будуть автоматично вважати вірогідними заяви осіб, які потрапили під санкції, про продаж активів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 24 лютого 2022 року. Це означає, що російські олігархи тепер мають надавати "достатні, своєчасні та надійні" докази, що вони більше не відповідають санкційним критеріям. Більше недостатньо просто заявити про вихід з бізнесу або передачу активів.

Далі – більше! Якщо фігуранти не нададуть правдиву інформацію про справжність угод, то ЄС може зафіксувати санкції проти третіх осіб. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб, які були залучені до передачі активів.

У документі ЄС наголосили, що влада в Росії обмежує доступ до баз даних. Ба більше, росіяни можуть цілеспрямовано вказувати у реєстрах неправдиву інформацію. Мовляв, російська влада та топові бізнесмени досі мають особливий характер відносин. Йдеться про взаємну вигоду та підтримку.

Нагадаємо, що бельгійська компанія Euroclear заробила 1,47 мільярда євро (1,66 мільярда доларів) на заморожених активах Росії в першому кварталі 2025 року. Це на 7,5% менше, ніж роком раніше, що пов'язано зі зниженням процентиних ставок.

Як юристи прокоментували нове рішення ЄС щодо російських олігархів

У Росії уже відреагували на нове рішення ЄС. Юрист Гліб Бойко заявив, що особи, які купують активи в підсанкційних російських олігархів можуть потрапити під санкції ЄС, якщо вони не нададуть переконливі докази про реальність угоди. Також вони мають довести відсутність зв'язків з колишніми власниками.

Тоді як засновник бельгійської консалтингової компанії YS Advisors та юрист Юрій Шумілов повідомив, що рішення Європейського Союзу по суті сприяє усуненню прогалини у своїй правовій позиції. Ці прогалини дозволяли російським олігархам отримувати перемоги у справах про скасування санкцій в європейських судах.