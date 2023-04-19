Останні зміни на ринку

У середу, 19 квітня, Індекс долара США додав під час торгів 0,38% до 102,13, за даними Yahoo!Finance. Цей показник коливається в діапазоні 101,66 – 102,17.

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Крайні позиції Індексу долара США за останні 12 місяців та прогноз:

Максимально цей показник підіймався до 114,78. Це рекордне значення за 20 років;

Це рекордне значення за 20 років; Мінімальний рівень котирувань становив 99,82 , інформує CNBC;

, інформує CNBC; Водночас експерти з MPS вважають, що у другій половині 2023 року долар США може втратити 5%.

Долар знову зміцнює позиції на ринку

Американська валюта продовжує відновлюватися після обвалу до річного мінімуму. Річ у тому, що інвестори знову зосередили свою увагу на тому, який наступний крок зробить Федеральна резервна система США задля вгамування інфляції, а не на недавніх проблемах банківського сектору, пише видання Reuters.

Нагадаємо, що у середині квітня 2023 року американський долар зафіксував найбільший спад за останні 12 місяців. Останні дані про динаміку інших валют: