Останні зміни під час торгів
У п'ятницю, 14 квітня, Індекс долара США подорожчав на 0,10% до 101,11, за даними Yahoo!Finance. Цей показник коливається в діапазоні 100,79 – 101,12.
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Крайні позиції Індексу долара США за останні 12 місяців та прогноз:
- Максимально цей показник підіймався до 114,78. Це рекордне значення за 20 років;
- Натомість мінімальний рівень котирувань становив 99,57, повідомляє видання CNBC;
- Аналітики з MPS очікують, що у другому півріччі долар США може впасти на 5%.
Долар зафіксував новий мінімум на ринку
Американський долар впав до найнижчого рівня за останні 12 місяців щодо кошика з 6 інших валют, повідомляє CNBC. Річ у тому, що серед трейдерів стають все потужніші очікування стосовно неминучого завершення циклу підвищення базової ставки, який Федеральний резерв почав у 2022 році.
Головна ціль – вгамування інфляції в країні, яка у березні суттєво сповільнилася. Саме останні дані щодо Індексу споживчих цін у США сприяли посиленню дискусій про завершення політики підвищення ставки. Актуальна динаміка інших валют:
- Євро злетіло до максимального рівня за рік. Відтак грошова одиниця перевершила максимум, який зафіксували на ринку під час минулої торгової сесії;
- Британський фунт встановив рекорд за 10 місяців на рівні 1,2545 долара.