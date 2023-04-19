Последние изменения на рынке
В среду, 19 апреля, Индекс доллара США добавил во время торгов 0,38% к 102,13, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель колеблется в диапазоне 101,66 – 102,17.
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Крайние позиции Индекса доллара США за последние 12 месяцев и прогноз:
- Максимально этот показатель поднимался до 114,78. Это рекордное значение за 20 лет;
- Минимальный уровень котировок составлял 99,82, информирует CNBC;
- В то же время эксперты по MPS считают, что во второй половине 2023 года доллар США может потерять 5%.
Доллар снова укрепляет позиции на рынке
Американская валюта продолжает восстанавливаться после обвала до годового минимума. Дело в том, что инвесторы снова сосредоточили свое внимание на том, какой следующий шаг сделает Федеральная резервная система США для утоления инфляции, а не на недавних проблемах банковского сектора, пишет Reuters.
Напомним, что в середине апреля 2023 года американский доллар зафиксировал наибольший спад за последние 12 месяцев. Последние данные о динамике других валют:
- В ходе сегодняшних торгов евро демонстрировало стабильные позиции на рынке. На прошлой неделе эта валюта зафиксировала пиковое значение за год;
- В то же время фунт упал на 0,09%. Хотя днем ранее британская валюта выросла на 0,38%, сообщает CNBC. Также до этого эта денежная единица установила рекорд за 10 месяцев.