Последние изменения на рынке

В среду, 19 апреля, Индекс доллара США добавил во время торгов 0,38% к 102,13, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель колеблется в диапазоне 101,66 – 102,17.

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Крайние позиции Индекса доллара США за последние 12 месяцев и прогноз:

Максимально этот показатель поднимался до 114,78. Это рекордное значение за 20 лет;

Это рекордное значение за 20 лет; Минимальный уровень котировок составлял 99,82 , информирует CNBC;

, информирует CNBC; В то же время эксперты по MPS считают, что во второй половине 2023 года доллар США может потерять 5%.

Доллар снова укрепляет позиции на рынке

Американская валюта продолжает восстанавливаться после обвала до годового минимума. Дело в том, что инвесторы снова сосредоточили свое внимание на том, какой следующий шаг сделает Федеральная резервная система США для утоления инфляции, а не на недавних проблемах банковского сектора, пишет Reuters.

Напомним, что в середине апреля 2023 года американский доллар зафиксировал наибольший спад за последние 12 месяцев. Последние данные о динамике других валют: