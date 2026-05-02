Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 2 травня, купівля долара в банках коштує в середньому по 43,70 гривні (без змін), а продаж по 44,15 гривні (-4 копійки), згідно з даними Мінфіну.
- Купівля євро проходить по 51,15 гривні (+5 копійок), а продаж – по 51,92 гривні (+12 копійок).
Яка вартість валют на чорному ринку?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому становить 43,85 гривні (-2 копійки), а продаж – по 43,90 гривні (без змін).
- Водночас купівля євро проходить по 51,51 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,65 гривні (-2 копійки).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,53 гривні (-89 копійок), а продають – по 43,87 гривні (-5 копійок).
- Євро купують по 51,20 гривень (-12 копійки), а продають – по 51,92 гривні (+8 копійок).
Що буде з курсом валют у травні?
На курс валют в Україні у травні впливатиме кілька чинників. Наприклад, стратегія Національного банку та розблокування кредиту від Євросоюзу у розмірі 90 мільярда євро. Про це повідомив експерт Тарас Лєсовий.
Не слід забувати й про зростання цін на нафту. Зміна вартості лише посилюватиме інфляцію в усьому світі та Україні зокрема. Повномасштабна війна ще далека від завершення. А значить стане додатковим тригером.
Очікується, що курс долара буде коливатися від 43,50 до 44,50 гривні, а курс євро – від 49,50 до 52,50 гривні.
Експерт Олександр Паращій вважає, що найближчим часом українці не побачать позначки курсу долара на рівні 45 гривень, а щодо курсу євро – позначку в 52 гривні. Але він думає, що такої вартості валюти можуть досягнути ближче до кінця року.