Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 2 мая, покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,70 гривны (без изменений), а продажа по 44,15 гривны (-4 копейки), согласно данным Минфина.

Покупка евро проходит по 51,15 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,92 гривны (+12 копеек).

Какова стоимость валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем составляет 43,85 гривны (-2 копейки), а продажа – по 43,90 гривны (без изменений).

В то же время покупка евро проходит по 51,51 гривне (-2 копейки), а продажа – по 51,65 гривны (-2 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,53 гривны (-89 копеек), а продают – по 43,87 гривны (-5 копеек).

Евро покупают по 51,20 гривен (-12 копейки), а продают – по 51,92 гривны (+8 копеек).

Что будет с курсом валют в мае?

На курс валют в Украине в мае будет влиять несколько факторов. Например, стратегия Национального банка и разблокирование кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщил эксперт Тарас Лесовой.

Не следует забывать и о росте цен на нефть. Изменение стоимости будет только усиливать инфляцию во всем мире и Украине в частности. Полномасштабная война еще далека от завершения. А значит станет дополнительным триггером.

Ожидается, что курс доллара будет колебаться от 43,50 до 44,50 гривны, а курс евро – от 49,50 до 52,50 гривны.

Эксперт Александр Паращий считает, что в ближайшее время украинцы не увидят отметки курса доллара на уровне 45 гривен, а относительно курса евро – отметку в 52 гривны. Но он думает, что такой стоимости валюты могут достичь ближе к концу года.