Останні зміни під час торгів
У вівторок, 2 травня 2023 року, Індекс долара США торгується на рівні 102,22. Цей показник втратив від початку сесії 0,13%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 101,92 – 102,40.
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Як змінилися позиції Індексу долара США за 12 місяців:
- Максимальне значення для цього показника становив 114,78. Це також рекорд для Індексу долара за 20 років;
- Мінімальний результат за рік зафіксували на рівні 100,79, інформує видання CNBC.
Що впливає на динаміку ринку
Загалом цей тиждень долар почав зі зростання. У понеділок, 1 травня, Індекс долара США зафіксував майже найкращий результат за останні 2 тижні. Річ у тому, що ринок очікує нового підвищення базової ставки Федеральним резервом цього місяця, за даними Reuters.
Загалом цього тижня очікують оприлюднення відразу кількох важливих звітів та рішень, згідно з CNBC:
- У середу, 3 травня, Федеральний резерв має озвучити остаточне рішення щодо ставки;
- По-друге, пізніше цього дня мають надати інформацію про кількість відкритих вакансій;
- І нарешті у п'ятницю надійдуть дані про заробітну платню.
Прогнози для долара США
- У кількох країнах заявили, що варто подумати про відмову від долара США, як головної торгової валюти у світі. Натомість експерти підкреслюють, що у найближчому майбутньому нічого такого не станеться, оскільки для долара США немає альтернативи;
- Експерти з компанії MPS вважають, що у другій половині 2023 року долар ослабне на 5%.