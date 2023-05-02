Последние изменения во время торгов

Во вторник, 2 мая 2023 года, Индекс доллара США торгуется на уровне 102,22. Этот показатель потерял с начала сессии 0,13%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 101,92 – 102,40.

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Как изменились позиции Индекса доллара США за 12 месяцев:

Максимальное значение для этого показателя 114,78 . Это также рекорд для Индекса доллара за 20 лет ;

. Это также рекорд для Индекса доллара за ; Минимальный результат за год зафиксировали на уровне 100,79, информирует издание CNBC.

Что влияет на динамику рынка

В общей сложности эту неделю доллар начал с роста. В понедельник, 1 мая, индекс доллара США зафиксировал почти лучший результат за последние 2 недели. Дело в том, что рынок ожидает нового повышения базовой ставки Федеральным резервом этого месяца, по данным Reuters.

В общей сложности на этой неделе ожидают обнародования сразу нескольких важных отчетов и решений, согласно CNBC:

В среду, 3 мая, Федеральный резерв должен озвучить окончательное решение по ставке;

Во-вторых, позже в этот день должны предоставить информацию о количестве открытых вакансий;

И, наконец, в пятницу поступят данные о заработной плате.

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Прогнозы для доллара США