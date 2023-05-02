Последние изменения во время торгов
Во вторник, 2 мая 2023 года, Индекс доллара США торгуется на уровне 102,22. Этот показатель потерял с начала сессии 0,13%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 101,92 – 102,40.
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Как изменились позиции Индекса доллара США за 12 месяцев:
- Максимальное значение для этого показателя 114,78. Это также рекорд для Индекса доллара за 20 лет;
- Минимальный результат за год зафиксировали на уровне 100,79, информирует издание CNBC.
Что влияет на динамику рынка
В общей сложности эту неделю доллар начал с роста. В понедельник, 1 мая, индекс доллара США зафиксировал почти лучший результат за последние 2 недели. Дело в том, что рынок ожидает нового повышения базовой ставки Федеральным резервом этого месяца, по данным Reuters.
В общей сложности на этой неделе ожидают обнародования сразу нескольких важных отчетов и решений, согласно CNBC:
- В среду, 3 мая, Федеральный резерв должен озвучить окончательное решение по ставке;
- Во-вторых, позже в этот день должны предоставить информацию о количестве открытых вакансий;
- И, наконец, в пятницу поступят данные о заработной плате.
Прогнозы для доллара США
- В нескольких странах заявили, что стоит подумать об отказе от доллара США как главной торговой валюты в мире. В то же время эксперты подчеркивают, что в ближайшем будущем ничего такого не произойдет, поскольку для доллара США нет альтернативы;
- Эксперты компании MPS считают, что во второй половине 2023 года доллар ослабнет на 5%.