У 2022 році динаміка євро на ринку була досить турбулентною. Ці дані фіксували на тлі побоювань щодо потенційної рецесії, високої інфляції, а також зростання вартості запозичень. Крім того, інвестори шукали безпечну гавань для своїх коштів.

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Огляд ринку

Останні тижні євро демонструє позитивну динаміку. Зокрема, у середині квітня ця валюта досягла максимального значення за рік проти долара США. За останні 6 місяців грошова одиниця країн Єврозони подорожчала на 10%, пише Capital.com.

Щодо стану економіки країн Єврозони, то останні дані свідчили про досить перспективну динаміку. Для прикладу, варто згадати про такі цифри:

Індекс Національної асоціації та менеджерів та закупівель зростає другий місяць поспіль, досягнувши максимуму за 8 місяців. Ці дані оприлюднили у березні;

Цьому сприяє відновлення стабільності у виробничому секторі, що супроводжується покращенням показників у сфері послуг;

Також фіксують зростання ділової активності за аналогічний період.

Що сприяє посиленню євро

Перш за все євро виграє від спаду інфляції у Єврозоні. У березні 2023 року цей показник зупинився на рівні 6,9%, відійшовши від 8,5% у лютому, за даними Євростату.

Попри сповільнення темпів інфляції експерти вважають, що Європейський центральний банк, найімовірніше, ухвалить ще кілька рішень про підвищення базової ставки. Крім того, триває дискусія щодо імовірного завершення агресивного циклу центральним банком США. Завдяки згаданим факторам офіційна валюта Єврозони може зміцнювати позиції на ринку.

Нові прогнози для євро на 2023 рік / Фото Shutterstock

Ще один плюс для євро – зниження цін на енергоносії в Європі. Зокрема, йдеться про ціни на газ. Вартість блакитного палива впала на 85% від пікового значення у серпні 2022 року. Це сприяло стабілізації економіки регіону та навіть відновленню певного зростання, повідомляє DailyFX.

Проте не варто виключати ймовірність повторного зростання цін на енергоносії в Європі та світі. Для прикладу, згадає про таке:

Після рішення ОПЕК+ про зменшення обсягів видобування нафти на ринку зафіксували різке зростання цін;

Водночас є фактори, які стримують подорожчання сировини. Зокрема, побоювання щодо рецесії, яка може суттєво вдарити по попиту.

Прогнози для євро

Загалом євро має потенціал для зростання проти долара США у другому кварталі 2023 року. Проте цю динаміку будуть стримувати актуальні макроекономічні та фінансові тенденції, за даними DailyFX.

Аналітики з JP Morgan очікують, що у вересні позиції євро зупиняться на рівні 1,08 долара. Вони вважають, що валюта протримається на такому рівні до грудня. Експерти з Bank Of America заявляють, що євро дорожчати відносно долара у поточному році. Ба більше, стратеги назвали євро недооціненою валютою.

Аналітики з міжнародної нідерландської фінансової групи ING спершу вважали, що валютна пара євро – долар могла закінчити рік з паритетом на рівні 1,00. Вони додали, що на ринку відсутні умови ні для різкого злету долара США, ні для його потужного обвалу. Пізніше вони скорегували свої оцінки, оприлюднивши такий прогноз для пари євро – долар до кінця року:

1,13 долара до 2 кварталу;

до 2 кварталу; 1,15 долара до 3 кварталу;

до 3 кварталу; 1,12 долара до 4 кварталу.

У прогнозі німецької фірми Heraeus у співпраці з SFA Oxford експерти вказали, що євро зміцнить позиції та буде коливатися в діапазоні 1,12 і 0,92 стосовно американської валюти. Крім того, вони згадали про історичну тенденцію стрімкого та значного відновлення позицій євро на ринку після спаду проти долара.