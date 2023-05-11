Останні зміни на ринку

Під час торгів у четвер, 11 травня, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 101,81. Цей індикатор подорожчав на 0,32%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання індексу становить 101,30 – 101,94.

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Крайні позиції Індексу долара США на ринку за 12 місяців:

Максимальним значенням для індексу стала позначка на рівні 114,78 . Це також рекорд за 20 років;

Мінімальний результат за рік зафіксували з показником у 100,79, інформує видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це індекс, який показує відношення долара до кошика з шести валют основних торговельних партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар США

Загалом чергову торгову сесію долар почав зі від'ємним показником, адже більше, ніж очікували уповільнення інфляції у США посилило очікування щодо завершення циклу Федерального резерву з підвищення базової ставки.

До теми! Крім того, аналітики з MPS прогнозують, що у другій половині 2023 року долар ослабне на 5%.