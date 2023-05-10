Останні зміни на ринку

Станом на середу, 10 травня 2023 року, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 101,57. Індикатор втратив під час торгів 0,04%, за даними порталу Yahoo!Finance. Діапазон коливання індексу становить 101,21 – 101,81.

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Актуальна динаміка Індексу долара США на ринку за 12 місяців:

Максимальним значенням для індексу стала позначка на рівні 114,78 . Це також рекорд за 20 років ;

. Це також рекорд за ; Мінімальний результат за рік зафіксували з показником у 100,79, інформує видання CNBC.

Інфляція і динаміка долара США

Американський долар знову втрачає позиції проти кошика з 6 інших валют. Зміни на ринку спровокували нові дані щодо інфляції у США. Згідно з актуальними цифрами інфляція у першій економіці світу сповільнилася більше, ніж очікували. Відтак зростає ймовірність того, що Федеральний резерв сповільнить темпи підвищення базової ставки, повідомляє CNBC.

Динаміка інших валют: