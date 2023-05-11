Последние изменения на рынке
В ходе торгов в четверг, 11 мая, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 101,81. Этот индикатор подорожал на 0,32%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания индекса составляет 101,30 – 101,94.
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Крайние позиции Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:
Максимальным значением для индекса стала отметка на уровне 114,78. Это также рекорд за 20 лет;
Минимальный результат за год зафиксировали с показателем у 100,79, информирует издание CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто индекс, показывающий отношение доллара к корзине из шести валют основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Что влияет на доллар США
В общем, очередную торговую сессию доллар начал с отрицательным показателем, ведь больше, чем ожидали замедление инфляции в США усилило ожидание завершения цикла Федерального резерва по повышению базовой ставки.