Нагадаємо, що Саудівська Аравія, Росія та інші потужні експортери нафти скорочують обсяги видобування нафти. Зокрема, в саудити та росіяни анонсували зменшення пропозиції у серпні.

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Іран суттєво збільшив експорт нафти

Згідно з даними Kpler й Petro-Logistics, за травень та червень 2023 року обсяги постачання іранської нафти складали в середньому 1,6 мільйона барелів на добу. Цей більше, ніж вдвічі перевищує цей показник за аналогічний період роком раніше. До того ж Іран почав продавати найбільші обсяги нафти після запровадження потужних санкцій зі сторони США у 2018 році.

Цікаво! Саудівська Аравія, яка де-факто є лідером ОПЕК+, протягом уже досить тривалого періоду скаржиться на ринкові "перекоси", які нібито стримують зростання цін. Це стало однією із причин досить агресивного скорочення обсягів видобування нафти.

Основним клієнтом Ірану став Китай, який на сьогодні є найбільшим імпортером сировини у світі. Згідно з оцінками Kpler, кожного дня китайська сторона купує 395 тисяч барелів нафти з Ірану. До головних імпортерів цієї сировини також входять Сирія та Венесуела.

Іранські постачальники нафти також пропонують суттєві знижки для тих, хто готовий з ними співпрацювати. За словами офіційних осіб, чорне золото з Ірану продають зі знижкою у 30 доларів за барель. Але навіть попри це, за останній календарний рік експорт сировини зріс на 28 мільярдів доларів або у чотири рази більше, якщо порівнювати з 2021 роком.