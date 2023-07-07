Нагадаємо, що Саудівська Аравія, Росія та інші потужні експортери нафти скорочують обсяги видобування нафти. Зокрема, в саудити та росіяни анонсували зменшення пропозиції у серпні.
Варте уваги США уникнули дефолту, але ризики залишаються: як це вплине на глобальний світ
Іран суттєво збільшив експорт нафти
Згідно з даними Kpler й Petro-Logistics, за травень та червень 2023 року обсяги постачання іранської нафти складали в середньому 1,6 мільйона барелів на добу. Цей більше, ніж вдвічі перевищує цей показник за аналогічний період роком раніше. До того ж Іран почав продавати найбільші обсяги нафти після запровадження потужних санкцій зі сторони США у 2018 році.
Основним клієнтом Ірану став Китай, який на сьогодні є найбільшим імпортером сировини у світі. Згідно з оцінками Kpler, кожного дня китайська сторона купує 395 тисяч барелів нафти з Ірану. До головних імпортерів цієї сировини також входять Сирія та Венесуела.
Іранські постачальники нафти також пропонують суттєві знижки для тих, хто готовий з ними співпрацювати. За словами офіційних осіб, чорне золото з Ірану продають зі знижкою у 30 доларів за барель. Але навіть попри це, за останній календарний рік експорт сировини зріс на 28 мільярдів доларів або у чотири рази більше, якщо порівнювати з 2021 роком.