Основні зміни на ринку для долара

У понеділок, 12 червня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 103,29. Котирування втратили під час торгів 0,26%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 103,24 до 103,70.

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Крайні позиції для Індексу долара США за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до 114,78 . Це його рекордне значення за 20 років ;

. Це його рекордне значення за ; Найслабшу позицію цей індикатор за рік зафіксував на рівні 100,79, інформує CNBC.

До теми! Експерти з компанії MPS очікують, що долар США може впасти на 5% щодо інших валют у другій половині 2023 року.

Що відбувається на ринку

Загалом долар США демонструє досить стабільні позиції з початку торгової сесії. Водночас валюта коливається поблизу мінімуму за багато тижнів стосовно деяких валют.

Зокрема, американська валюта впала майже до найнижчої позначки за місяць проти британського фунта та австралійського долара під час ранніх торгів в Азії. За минулий тиждень Індекс долара США втратив 0,5%. Це стало найбільшим спадом за тиждень з середини квітня.

Наразі увага трейдерів прикута до зустрічей центрального банку США, які заплановані на цей тиждень. На одному із засідань, зокрема, мають ухвалити рішення про процентну ставку, пише CNBC. У сучасних реаліях шанси підвищення ставки у червні 2023 року оцінюють приблизно у 30%.

Більшість експертів вважають, що цього тижня та у липні Федеральний резерв підвищить ставку на 25 пунктів, а потім зробить паузу до кінця року, оскільки інфляція все ще залишається серйозним викликом.