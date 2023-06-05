Останні зміни на ринку для долара США
У понеділок, 5 червня, Індекс долара США коливається на рівні 104,31. Котирування зросли з початку торгів на 0,28%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 104,04 до 104,40.
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Крайні позиції для Індексу долара США за 12 місяців:
- Максимально індекс зростав до 114,78. Це його рекордне значення за 20 років;
- Найслабшу позицію цей індикатор за рік зафіксував на рівні 100,79, інформує CNBC.
Ключові фактори впливу на ринку
Новий тиждень долар почав із суттєвого зростання, оскільки шанси підвищення базової ставки Федеральним резервом цього місяця оцінюють приблизно на рівні 30%, пише видання CNBC.
Нагадаємо, що на минулому тижні долар зафіксував значний спад через заяви кількох представників центрального банку США про підтримку ухвалення рішення про паузу в процесі підвищення ставок. З іншої сторони остаточне узгодження позиції щодо стелі державного боргу США заспокоїло ринок.