Основные изменения на рынке для доллара

В понедельник, 12 июня 2023 года, индекс доллара США колеблется на уровне 103,29. Котировки потеряли во время торгов 0,26%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 103,24 до 103,70.

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Крайние позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до 114,78 . Это его рекордное значение за 20 лет ;

. Это его рекордное значение за ; Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.

К теме! Эксперты из компании MPS ожидают, что доллар США может упасть на 5% по другим валютам во второй половине 2023 года.

Что происходит на рынке

В общем, доллар США демонстрирует достаточно стабильные позиции с начала торговой сессии. В то же время валюта колеблется вблизи минимума за многие недели относительно некоторых валют.

В частности, американская валюта упала почти до самой низкой отметки за месяц против британского фунта и австралийского доллара во время ранних торгов в Азии. За минувшую неделю Индекс доллара США потерял 0,5%. Это стало самым большим спадом через неделю с середины апреля.

В настоящее время внимание трейдеров приковано к встречам центрального банка США, которые запланированы на эту неделю. На одном из заседаний, в частности, должно быть принято решение о процентной ставке. CNBC. В современных реалиях шансы повышения ставки в июне 2023 года оценивают примерно в 30%.

Большинство экспертов считают, что на этой неделе и в июле Федеральный резерв повысит ставку на 25 пунктов, а затем сделает паузу до конца года, поскольку инфляция по-прежнему остается серьезным вызовом.