Головні зміни на ринку валют

У вівторок, 21 листопада, Індекс долара США коливається на рівні 103,20, за даними Yahoo!Finance. Цей індикатор втратив 0,23% під час торгів. Діапазон коливання становить від 103,18 до 103,45.

Варте уваги Основа фінансової грамотності: як проаналізувати особистий бюджет і чому це важливо для кожного

Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,99 .

. Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

На які фактори реагує долар

Індекс долара США обвалився до найнижчого рівня з кінця серпня. Річ у тому, що державні облігації США проходять через турбулентний період та фіксують втрати, оскільки інвестори очікують, що Федеральний резерв перейде до зниження ключової ставки у 2024 році.

Натомість євро подорожчало до максимуму за аналогічний період у парі з доларом. Тоді як британський фунт зміцнив свої позиції на 0,26% проти долара після того, як досягнув пікового значення за 2 місяці, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що глава американського центробанку на цьому тижні натякнув на відмову від найагресивнішої монетарної політики за 40 років.