Перш за все варто зазначити, що Федеральний резерв проводив найбільш агресивний цикл підвищення базової ставки за 40 років. Нагадаємо, що влітку 2021 року інфляція у США сягнула рекордного рівня за понад 4 десятиліття.

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Павелл про плани Федерального резерву

Джером Павелл натякнув, що Федеральна резервна система США можливо підійшла до завершення циклу підвищення ключової ставки. Він також додав, що наразі одне з головних питань, яке залишається: "Чи потрібно підвищувати ставку далі?". За його словами, уповільнення дозволяє краще розуміти, скільки ще потрібно зробити, якщо виникає така потреба.

Додамо, що на двох попередніх засіданнях поспіль центробанк утримався від підвищення ключової ставки. Наразі цей показник залишили на рівні 5,25% – 5,5%. Фахівці у середу після завершення дводенного засідання дали зрозуміти, що нещодавнє зростання дохідності довгострокових державних облігацій послаблює стимул для нового підвищення ставки. Проте вони залишають за собою можливість для ухвалення рішення про чергове підвищення ставки у разі виникнення такої необхідності.

Павелл додав, що відповідні рішення будуть ухвалювати під час кожної зустрічі. Крім того, він підкреслив, що до грудня комітет буде мати доступ до низки важливих економічних даних та інформації про геополітичні ризики.

Останні заяви Павелла радісно сприйняли ринки. Зокрема, Індекс S&P 500 завершив торговий день зі зростанням на понад 1%. Натомість 10-річні державні облігації впали нижче 4,75% вперше за 2 тижні.