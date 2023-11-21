Главные изменения на рынке валют

Во вторник, 21 ноября, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,20, по данным Yahoo!Finance. Этот индикатор потерял 0,23% во время торгов. Диапазон колебания составляет от 103,18 до 103,45.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,99 .

. Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

На какие факторы реагирует доллар

Индекс доллара США рухнул до самого низкого уровня с конца августа. Дело в том, что государственные облигации США проходят через турбулентный период и фиксируют потери, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральный резерв перейдет к снижению ключевой ставки в 2024 году.

Евро же подорожало до максимума за аналогичный период в паре с долларом. В то время как британский фунт укрепил свои позиции на 0,26% против доллара после того, как достиг пикового значения за 2 месяца, пишет Reuters.

Напомним, что глава американского центробанка на этой неделе намекнул на отказ от самой агрессивной монетарной политики за 40 лет.