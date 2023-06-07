Ключові зміни на ринку для долара

У середу, 6 червня, Індекс долара США коливається на рівні 104,01. Котирування втратили під час торгів 0,11%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 103,98 до 104,30.

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Крайні позиції для Індексу долара США за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до 114,78 . Це його рекордне значення за 20 років ;

. Це його рекордне значення за ; Найслабшу позицію цей індикатор за рік зафіксував на рівні 100,79, інформує CNBC.

Важливо! У компанії MPS заявили, що американський долар може впасти на 5% щодо інших валют у другій половині 2023 року.

Що відбувається на ринку

Американський долар втрачає позиції проти кошика з 6 інших валют, оскільки трейдери оцінюють шанси на підвищення базової ставки Федеральним резервом у червні 2023 року, пише CNBC.

Оцінка ситуації змінюється на постійній основі. Зокрема, лише з початку тижня на ринку були такі прогнози:

У вівторок зросли очікування про паузу у процесі підвищення базової ставки Федеральним резервом, за даними Reuters;

Цікаво, що днем раніше стало відомо, що на ринку шанси підвищення ставки у червні 2023 року оцінюють приблизно у 30%.

Нагадаємо, що у 2022 році долар США зафіксував низку серйозних рекордів саме завдяки агресивній монетарній політиці Федерального резерву. Саме тому наступний крок центрального банку суттєво впливає на динаміку американської валюти на ринку.