Ключевые изменения на рынке для доллара

В среду, 6 июня, индекс доллара США колеблется на уровне 104,01. Котировки потеряли во время торгов 0,11%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 103,98 до 104,30.

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Крайние позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до 114,78 . Это его рекордное значение за 20 лет ;

. Это его рекордное значение за ; Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.

Важно! В компании MPS заявили, что американский доллар может упасть на 5% по другим валютам во второй половине 2023 года.

Что происходит на рынке

Американский доллар теряет позиции против корзины из 6 других валют, поскольку трейдеры оценивают шансы на повышение базовой ставки Федеральным резервом в июне 2023 года, пишет CNBC.

Оценка ситуации изменяется на неизменной базе. В частности, только с начала недели на рынке были следующие прогнозы:

Во вторник выросли ожидания о паузе в процессе повышения базовой ставки Федеральным резервом, по данным Reuters;

Интересно, что днем ранее стало известно, что на рынке шансы повышения ставки в июне 2023 года оценивают примерно в 30%.

Напомним, что в 2022 году доллар США зафиксировал ряд серьезных рекордов именно благодаря агрессивной монетарной политике Федерального резерва. Именно поэтому следующий шаг центрального банка оказывает существенное влияние на динамику американской валюты на рынке.