Ключевые изменения на рынке для доллара
В среду, 6 июня, индекс доллара США колеблется на уровне 104,01. Котировки потеряли во время торгов 0,11%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 103,98 до 104,30.
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Крайние позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:
- Максимально индекс рос до 114,78. Это его рекордное значение за 20 лет;
- Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.
Что происходит на рынке
Американский доллар теряет позиции против корзины из 6 других валют, поскольку трейдеры оценивают шансы на повышение базовой ставки Федеральным резервом в июне 2023 года, пишет CNBC.
Оценка ситуации изменяется на неизменной базе. В частности, только с начала недели на рынке были следующие прогнозы:
- Во вторник выросли ожидания о паузе в процессе повышения базовой ставки Федеральным резервом, по данным Reuters;
- Интересно, что днем ранее стало известно, что на рынке шансы повышения ставки в июне 2023 года оценивают примерно в 30%.
Напомним, что в 2022 году доллар США зафиксировал ряд серьезных рекордов именно благодаря агрессивной монетарной политике Федерального резерва. Именно поэтому следующий шаг центрального банка оказывает существенное влияние на динамику американской валюты на рынке.