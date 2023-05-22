Останні зміни на ринку

У понеділок, 22 травня 2023 року, Індекс долара США зупинився на рівні 103,10. Котирування цього індексу впали на 0,10%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання індексу становить 102,96 – 103,29.

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Крайні позиції для Індексу долара США на ринку за рік:

Максимально індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це рекордне значення за останні два десятиліття;

Мінімально цей індикатор за 12 місяців падав до 100,79, інформує видання CNBC.

До теми! Легендарний американський інвестор та мільярдер Воррен Баффет вважає, що у сучасному світі немає альтернатив для долара на глобальному ринку. Аналогічну думку озвучила й глава Міністерства фінансів США. За її словами, наразі жодна країна немає необхідної інфраструктури для того, щоб її валюта була основою світових резервів.

Що відбувається з доларом

Американський долар почав новий тиждень зі спаду на тлі зриву переговорів щодо стелі для державного боргу США. Ще одним фактором тиску на валюту стала заява очільника Федерального резерву про сповільнення темпів підвищення базової ставки, повідомляє CNBC.

Важливо! Інвестори знову зосередили увагу на новій зустрічі президента Джо Байдена та Спікера Палати представників США Кевіна Маккарті. Нагадаємо, що минулого тижня повідомляли про досягнення попередніх домовленостей між сторонами щодо цього питання.