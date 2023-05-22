Останні зміни на ринку
У понеділок, 22 травня 2023 року, Індекс долара США зупинився на рівні 103,10. Котирування цього індексу впали на 0,10%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання індексу становить 102,96 – 103,29.
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Крайні позиції для Індексу долара США на ринку за рік:
Максимально індекс зростав до позначки на рівні 114,78. Це рекордне значення за останні два десятиліття;
Мінімально цей індикатор за 12 місяців падав до 100,79, інформує видання CNBC.
Що відбувається з доларом
Американський долар почав новий тиждень зі спаду на тлі зриву переговорів щодо стелі для державного боргу США. Ще одним фактором тиску на валюту стала заява очільника Федерального резерву про сповільнення темпів підвищення базової ставки, повідомляє CNBC.
- Позиції євро зросли проти долара США на 0,15% та продовжує відновлюватися після найнижчого рівня за останні 7 тижнів;
- Британський фунт подорожчав на 0,14%. На минулому тижні ця валюта зафіксувала мінімальні значення за 3 тижні.