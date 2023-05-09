Легендарний інвестор про долар

Воррен Баффет, який на сьогодні володіє капіталом у розмірі 114 мільярдів доларів за даними Bloomberg, заявив, що наразі немає альтернатив для долара США у ролі головної резервної валюти у світі.

Цікаво Топові компанії для інвестицій у кризові періоди: як вони пережили виклики у минулому

Нагадаємо, що у світі частіше почали звучати повідомлення про доцільність глобального статусу долара. Йдеться не лише про ключову резервну валюту світу. Річ у тому, що американську грошову одиницю найчастіше використовують під час міжнародних торгів.

Водночас Баффет наголосив, що подальший друк грошей – це "божевілля". Позицію мільярдера розділяє й його давній партнер Чарльз Манґер. Останній прокоментував це так:

У якийсь час друк грошей для покупки човнів стане контрпродуктивним.

Воррен Баффет також прокоментував останні події у США:

Для прикладу, інвестор підкреслив важливість притягнення до відповідальності керівництва банків, які зазнали краху з березня 2023 року. Йдеться про First Republic Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank і Silvergate Bank;

Мільярдер додав, що довіряє чинному очільнику Федерального резерву Джерому Пауеллу. На його думку, наразі ніхто краще глави центробанку не розуміє ситуацію з державним боргом.

Мільярдер Баффет про криптовалюти

Воррен Баффет також вкотре критично висловився про біткойн. Зокрема, інвестор вважає божевіллям думати, що біткойн може отримати статус головної резервної валюти у світі.

Люди можуть втрачати віру у долар, але це не означає, що настане час для біткойна сяяти,

– підкреслив Баффет.

Додамо, що у 2023 році американський бізнесмен назвав біткойн "ігровим токеном". Водночас Чарльз Манґер радить США зробити як Китаю: заборонити криптовалюти.

Станом на 9 травня, курс біткойна зупинився на рівні 27 552 доларів за монету, згідно з Yahoo!Finance. Про головні зміни на ринку криптовалют з 30 квітня по 7 травня можете прочитати тут.