Останні зміни на ринку
Станом на п'ятницю, 19 травня, котирування Індексу долара США торгуються на рівні 103,33. Цей показник впав на 0,24%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання індексу становить 103,08 – 103,62.
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Крайні позиції Індексу долара США на ринку за 12 місяців:
Максимально індекс зростав до позначки на рівні 114,78. Це рекордне значення за 20 років;
Мінімально цей індикатор за рік падав до 100,79, інформує видання CNBC.
Що відбувається з доларом
На кінець тижня долар коливається на рівні близькому до максимуму з березня. Валюта виграє від того, що американські чиновники подають сигнали про все-таки узгодження позиції щодо підвищення стелі державного боргу. Також останні економічні дані про США свідчать про те, що навряд чи у найближчому майбутньому варто чекати на зміну політики Федерального резерву, інформує CNBC.
- Євро зміцнило позиції проти долара США на 0,2%, що трохи вище найслабшого рівня для валюти за останні 7 тижнів;
- Британський фунт подорожчав всього на 0,1%. Загалом грошова одиниця майже наблизилася до найслабшої позиції за місяць.