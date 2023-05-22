Последние изменения на рынке
В понедельник, 22 мая 2023 года, Индекс доллара США остановился на уровне 103,10. Котировки этого индекса упали на 0,10%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания индекса составляет 102,96 – 103,29.
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Крайние позиции для Индекса доллара США на рынке за год:
Максимально индекс рос до отметки на уровне 114,78. Это рекордное значение за последние два десятилетия;
Минимально этот индикатор за 12 месяцев падал до 100,79, информирует издание CNBC.
Что происходит с долларом
Американский доллар начал новую неделю со спада на фоне срыва переговоров по потолку для государственного долга США. Еще одним фактором давления на валюту стало заявление главы Федерального резерва о замедлении темпов повышения базовой ставки, сообщает CNBC.
- Позиции евро выросли против доллара США на 0,15% и продолжают восстанавливаться после самого низкого уровня за последние 7 недель;
- Британский фунт вырос на 0,14%. На прошлой неделе эта валюта зафиксировала минимальные значения за 3 недели.