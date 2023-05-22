Последние изменения на рынке

В понедельник, 22 мая 2023 года, Индекс доллара США остановился на уровне 103,10. Котировки этого индекса упали на 0,10%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания индекса составляет 102,96 – 103,29.

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Крайние позиции для Индекса доллара США на рынке за год:

Максимально индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это рекордное значение за последние два десятилетия;

Минимально этот индикатор за 12 месяцев падал до 100,79, информирует издание CNBC.

По теме! Легендарный американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффет считает, что в современном мире нет альтернатив для доллара на глобальном рынке. Аналогичное мнение озвучила и глава Министерства финансов США. По ее словам, пока ни одна страна не имеет необходимой инфраструктуры для того чтобы ее валюта была основой мировых резервов.

Что происходит с долларом

Американский доллар начал новую неделю со спада на фоне срыва переговоров по потолку для государственного долга США. Еще одним фактором давления на валюту стало заявление главы Федерального резерва о замедлении темпов повышения базовой ставки, сообщает CNBC.

Важно! Инвесторы снова сосредоточили внимание на новой встрече президента Джо Байдена и Спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Напомним, что на прошлой неделе сообщали о достижении предварительных договоренностей между сторонами по этому вопросу.