Курс продовжує рости: 500 доларів це скільки в гривнях тепер
- Станом на 12 травня, офіційний курс долара становить 43,96 гривні, в банках середній курс купівлі 43,75 гривні, продажу 44,19 гривні.
- У банках 500 доларів можна придбати за приблизно 22 095 гривень, в обмінниках за 21 940 гривень.
Курс долара продовжує рости. Ці зміни передбачувані. Загалом ситуація на валютному ринку залишається стабільна, значних коливань в майбутньому не очікується.
Який курс долара 12 травня?
Станом на 12 травня, офіційний курс долара – 43,96 гривні, повідомляє НБУ.
Читайте також Долар росте вже кілька днів поспіль – офіційний курс валют на 13 травня
В банках середній курс, як повідомляє видання "Мінфін", змінився так:
- купівля – 43,75 гривні за долар США;
- продаж – 44,19 гривні за долар США.
Зміни відчутні і в обмінниках:
- купівля – 43,80 гривні за долар США;
- продаж – 43,88 гривні за долар США.
Банкірка Ганна Золотько у коментарі 24 Каналу вказала, що стрибок валюти, який стався на початку тижня є доволі передбачуваним. Усе через події на минулому тижні.
Одним із ключових чинників минулого тижня стало повернення значних обсягів гривневої ліквідності в систему – 90 мільярдів євро, які фактично "розморозилися" через бюджетні виплати та фінансові операції держави.
Зауважимо, що саме на початку тижня долар сягнув психологічної позначки. Тобто, рівня – 44 гривні.
А директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі 24 Каналу вказав, що ситуація протягом тижня 11 – 15 травня залишатиметься передбачуваною. Немає ознак значного зниження чи зростання курсу.
Зокрема, Лєсовий відзначає вплив на ринок рішення НБУ не змінювати облікову ставку. Нагадаємо, на засіданні 30 квітня регулятор вирішив зберегти її на рівні 15%. Відповідно, на ринок дещо зменшився тиск.
Готівковий ринок не потерпатиме від шаленого попиту. Фактично рішення Нацбанку слід розглядати, як "знеболювальне", що підтримуватиме валютний ринок у контрольованому стані.
За скільки зараз можна придбати 500 доларів?
- у банку придбати 500 доларів наразі можна за орієнтовно – 22 095 гривень;
- в обміннику для придбання 500 доларів буде достатньо орієнтовно – 21 940 гривень.
Якщо здати 500 доларів, скільки можна отримати гривень?
- при обміні 500 доларів у банку, можна виручити орієнтовно – 21 875 гривень;
- а в обміннику, обмінявши 500 доларів можна отримати майже – 21 900 гривень.
Чому при обміні доларів можна отримати меншу суму?
Результат обміну валюти залежить саме від стану банкнот. Купюри з ознаками значного зношення віддають на інкасо.
Інкасо передбачає комісію. Відповідно, ви отримаєте не всю суму при обміні.
До того ж інкасо це доволі тривала в часі процедура. Особливо зараз, коли ускладнена логістика.