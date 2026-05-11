Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 11 травня торгується по 43,85 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 5 копійок проти 8 травня. Офіційний курс євро становить 51,59 гривні, отже його ціна також зросла на 5 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 12 травня курс валют буде таким:

долар – 43,95 гривні (+10 копійок);

євро – 51,72 гривні (+13 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 11 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,60 гривні , а продаж – по 44,11 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,86 гривні , а продаж – по 43,90 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,36 гривні, а продаж – по 43,95 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 11 травня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,30 гривні , а продаж – по 51,98 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,70 гривні , а продаж – по 51,85 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,37 гривні, а продаж – по 51,97 гривні.

Що відбувається з курсом долара в Україні?

Актуальну ситуацію в ексклюзивному коментарі 24 Каналу описала директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько. Протягом минулого тижня офіційний курс долара коливався помірно, а гривня наприкінці навіть помірно зміцнилася.

Підтримувати інтерес до гривневих заощаджень і стримувати тиск на валютний ринок має облікова ставка, яку Нацбанк напередодні травня залишив на рівні 15% річних. Окрім того, "запас міцності" регуляторові дає обсяг міжнародних резервів для валютних інтервенцій на міжбанку – 48,2 мільярда доларів.

За прогнозом банкірки, протягом 11 – 17 травня українці можуть очікувати збереження відносної стабільності курсу долара. Наразі на ринку немає гострого дефіциту, а пропозиція американської валюти залишається достатньою.

Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Водночас ризики для гривні зберігаються. Передусім це значний бюджетний дефіцит, високі імпортні потреби бізнесу, а також чутливість ринку до новин про міжнародну допомогу та безпекову ситуацію

Наприклад, короткочасне повернення курсу долара до позначки 44 гривні напередодні можна пояснити збільшенням гривневої ліквідності в системі після "розмороження" 90 мільярдів євро європейського кредиту. Частина цих коштів через бюджетні виплати та фінансові операції держави традиційно створює додатковий попит на валюту з боку бізнесу та населення.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив коливання ціни долара в межах 43,8 – 44,25 гривні протягом цього тижня.