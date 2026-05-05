Чому виникають проблеми зі здачею старих доларів?

Найчастіше проблеми при обміні виникають з доларами старих зразків. Йдеться про випуски 1996, 2003 та 2006 років, повідомляє Unex Bank.

Річ у тім, що установа може не мати технічної можливості перевірити купюри такого зразка. В такому випадку краще звернутися до банків. Вони зазвичай ретельніше ставляться до вимог НБУ, щодо валютних операцій.

До того ж старіші долари легше підроблювати. Саме тому касир може засумніватися у тому, що купюра справжня і відправити її на експертизу до регулятора.

Які правила щодо обміну має НБУ?

Фактично, найбільше на результат обміну банкноти впливає її стан. Тобто, ступінь пошкодження, повідомляє НБУ.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,

– повідомляє НБУ.

Якщо купюра має ознаки незначного зношення, її обмінюють за стандартною процедурою. Нагадаємо, ще у 2023 регулятор скасував таке визначення для банкнот. Таким чином він прагнув прибрати вплив людського фактора на перевірку купюри.

Дещо інша ситуація з банкнотами, що мають сильні пошкодження. Такі екземпляри віддають на інкасо. Ця процедура вже має свої нюанси:

вона є доволі тривалою в часі, адже обмін здійснює не банк, якому ви передали кошти, а іноземний банк-кореспондент;

при інкасо стягується комісія.

Що буде, якщо вашу банкноту вважають фальшивкою?