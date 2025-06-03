Чи продовжить долар падати

Банківський холдинг Morgan Stanley прогнозує, що долар США може впасти до рівня часів пандемії Covid-19 до середини наступного року, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Крім того, найбільший за розмірами активів банківський холдинг JPMorgan Chase & Co. залишається негативно налаштованим щодо долара.

А одна із найбільших інвестиційних компаній Goldman Sachs Group Inc. повідомляє, що дослідження альтернативних джерел доходів Вашингтона, якщо буде перешкоджати введенню тарифів, може мати ще більший негативний вплив на долар.

Зауважте! Не секрет, що торгівельна політика Трампа погіршила настрої щодо американських активів і спонукала до переосмислення залежності світу від долара. Відтак, станом на 2 червня, долар впав відносно конкурентів у G10 (Група 10).

Які валюти кращі замість долара

Експерти JPMorgan на противагу долара почали рекомендувати натомість єну, євро та австралійський долар. Крім того, Morgan Stanley також включив євро, єну та швейцарський франк до числа "переможців".