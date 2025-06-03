Продолжит ли доллар падать

Банковский холдинг Morgan Stanley прогнозирует, что доллар США может упасть до уровня времен пандемии Covid-19 к середине следующего года, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Кроме того, крупнейший по размерам активов банковский холдинг JPMorgan Chase & Co. остается негативно настроенным относительно доллара.

А одна из крупнейших инвестиционных компаний Goldman Sachs Group Inc. сообщает, что исследование альтернативных источников доходов Вашингтона, если будет препятствовать введению тарифов, может иметь еще большее негативное влияние на доллар.

Заметьте! Не секрет, что торговая политика Трампа ухудшила настроения относительно американских активов и побудила к переосмыслению зависимости мира от доллара. Поэтому, по состоянию на 2 июня, доллар упал относительно конкурентов в G10 (Группа 10).

Какие валюты лучше вместо доллара

Эксперты JPMorgan в противовес доллару начали рекомендовать вместо иены, евро и австралийский доллар. Кроме того, Morgan Stanley также включил евро, иену и швейцарский франк в число "победителей".