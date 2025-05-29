Чому росте долар сьогодні

У четвер, 29 травня, долар США дорожчає третій день поспіль. Валюта позитивно оцінила рішення суду в США про блокування тарифів Дональда Трампа, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Суд міжнародної торгівлі США заявив, що Трамп перевищив свої повноваження. Тоді як адміністрація Трампа подала апеляцію, аби оскаржити рішення суду. Нагадаємо, що долар США та ризикові активи найбільше постраждали через митну політику Трампа.

Водночас Федеральна резервна система США не поспішає знижувати процентні ставки. Регулятор чекає поки не буде більшої ясності щодо економічних дій уряду та тарифів. Проте додають, що збільшуються такі ризики як зростання інфляції та безробіття.

Що таке Індекс долара США (DXY) Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США коливається на рівні 99,93, за даними MarketWatch. Долар зріс в ціні на 0,04% під час торгів. Протягом торгового дня американська валюта торгувалася в діапазоні від 99,88 до 100,54.

Ключові коливання Індексу долара США на ринку за 12 місяців: