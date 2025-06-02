Що впливає на зниження долар

У неділю, 1 червня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп незабаром проведе переговори з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб врегулювати суперечку щодо критично важливих корисних копалин, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тім, що у травні обидві країни погодилися на тимчасове зниження мит, запровадження яких було спровоковане тарифною політикою Трампа.

Однак згодом Китай та США почали звинувачувати одне одного у порушенні домовленостей: Китай звинувачує США у порушенні угоди через обмеження експорту чипів та програмного забезпечення, а США звинувачує Китай через обмеження експорту критичних мінералів.

Зміна торговельної політики, виглядає, продовжиться, і невизначеність, яку це створює, зовсім не турбує президента Трампа. Це, ймовірно, дасть інвесторам привід відновити продаж долара США,

– каже стратег MUFG Дерек Халпенні.

Ще раніше аналітик Андрій Шевчишин для 24 Каналу зауважив, що долар на світових ринках негативно відреагував на протекційну політику Дональда Трампа – американська валюта почала знижуватися стосовно світових валют.

Як тарифна війна вплинула на долар: