Китай відмовляється від долара

Банки у Китаї змінили валютну структуру своїх кредитів для країн, які розвиваються. Це призвело до того, що частка долара США в таких операціях знизилася, тоді як юаня – зросла, пише 24 Канал з посиланням на Федеральну резервну систему США (ФРС).

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В останні кілька років у світі все частіше почали говорити про роль долара на світовій арені. Проте більшість статистичних показників все ще підтверджують домінування долара у світі.

Водночас зафіксували тип операцій, де долар почали використовувати рідше. Йдеться про транскордонні банківські кредитування ринків, що розвиваються. Зокрема, на початок 2024 року частка доларів в таких операціях скоротилося майже на 10% протягом двох років.

Проте у 2023 році, коли центробанки, які випускають інші резервні валюти, як-от євро, єну, британський фунт, швейцарський франк, підвищили ключові ставки за ФРС, міжнародне кредитування у доларах у світі в цілому відновилося. За винятком країн Азії, які розвиваються, де з 2022 року по другий квартал 2023 року частка кредитів в доларах впала на 16%.

Цікаво, що частка долара в китайських транскордонних кредитах поступово зменшувалася і до 2022 року. За останні роки змінилася валютна структура китайських кредитів. Цікаво, що сумарний розмір кредитів, які видає Китай не змінився. На фоні цього зросла частка юанів. З 2021 року цей показник зріс вдвічі – до 40%.

Варто додати, що за останні 10 років Китай перетворився на найбільшого міжнародного кредитора для країн, що розвиваються.Для розуміння, Китай видає більше кредитів з 2016 року ніж Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк і 22 країни Паризького клубу кредиторів. Нагадаємо, що Китай загалом входить до трійки найбільших кредиторів у світі.

Нагадаємо, що у 2025 році Японія вперше за 34 роки втратила статус найбільшого кредитора у світі, поступившись Німеччині. Китай займає третє місце у рейтингу.