США перше за все прагнуть заохотити усіх учасників ринку нафти дотримуватися цінової стелі для російської сировини на рівні 60 доларів за барель. Цей ліміт почав працювати 5 грудня 2022 року.

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Новий план США щодо цінової стелі на російську нафту

Відтак Адміністрація Джозефа Байдена планує нагадати західним торговцям нафтою, страховикам та власникам танкерів дотримуватися цінової стелі. Крім того, вони прагнуть охопити якомога більше коло учасників.

Водночас анонімні джерела та експерти додають, що російська нафта торгується вище цього рівня. Зокрема, під час торгів, 13 липня, вартість сировини агресора зросла на 2 – 3 долари за барель, перетнувши граничну межу у 60 доларів за барель.

Команда Джозефа Байдена має на меті з використанням "м'якої сили" переконати їх дотримуватися цінової стелі. Зокрема, йдеться про листи, дзвінки. Про це розповіло анонімне джерело з оточення Байдена та знайоме з ситуацією. Також додають, що такі розмови американські чиновники вели з учасниками ринку на етапі запровадження санкцій.

Ми вели такі розмови й вони будуть тривати,

– йдеться у заяві.

Адміністрація Джозефа Байдена намагається діяти досить обережно та повільна. Головна мета – уникнення значних коливань на ринку, які можуть спровокувати стрімке зростання цін на нафту.

Крім того, представники Мінфіну США нещодавно провели розмови з країнами, які мають потужні морські порти та компаніями, які надають послуги страхуванням задля того, щоб нагадати їм про вимоги, пов'язані з торгівлею російською нафтою.

Нагадаємо, що гранична межа для російської нафти забороняє західним компаніям надавати низку послуг (страхування, транспортування тощо), якщо ціна перетинає позначку у 60 доларів. Проте варто враховувати, що з серпня Росія скоротить обсяги своєї пропозиції на ринку.