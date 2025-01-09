Чи дійсні долари 1996 року в Україні

Долари 1996 року, як правило, називають "старими". Це неофіційний термін, який пов'язаний з тим, що наступні серії банкнот випускали з оновленим дизайном та елементами захисту. Через це в українців часом виникають проблеми з обміном так званих "старих" доларів. Про це пише 24 Канал.

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Проте Національний банк України неодноразово заявляв, що дійсними є всі долари, які випустили з 1914 року. Долари 1996 року випуску не є винятком. Тож, банки та пункти обміну в Україні мають їх обмінювати без жодних проблем. Але банкноти обов'язково мають бути у належному стані для обміну.

Як виглядають долари 1996 року випуску / Фото "Економічна правда"

Важливо! Банки та небанківські установи можуть не приймати долари, які мають ознаки значного зношення та/або пошкодження. Також фінансові установи відмовляють проводити операції з купюрами долара, які під час перевірки виявилися фальшивими.

Також варто додати, що Федеральна резервна система США не повідомляла про запровадження обмежень на використання таких банкнот для проведення розрахунків.