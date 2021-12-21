Держкомпанії з Китаю "чистими" заробили понад 270 мільярдів доларів: що радить регулятор
Джерело:Yahoo! Finance
У 2021 році події у Китаї привертали чимало уваги. Зокрема, йдеться про все що мало відношення до бізнесу, оскільки Пекін почав посилювати контроль на техгігантів. Як себе почували в то й же час державні компанії – читайте далі.
За 11 місяців 2021 року ( з січня по листопад) державні компанії з централізованим підпорядкуванням у Китаї заробили "чистими" 1,75 трильйона юанів або 274,52 мільярда доларів. Про це повідомили національні ЗМІ з посиланням на дані регуляторів.
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Прибутки держкомпаній у Китаї у 2021 році
Загальний дохід цих компаній склав 2,3 трильйона юанів або понад 330 мільярдів доларів. При цьому суттєво зростання рентабельності зафіксували у секторах пов'язаних з:
- нафтою,
- вугіллям,
- сталеплавильним виробництвом (галузь металургії, переробка чавуну у сталь).
Що таке рентабельністьЙдеться про співвідношення прибутку і витрат, виражене у відсотках. Це відносний показник і він необхідний для аналізу господарської та економічної діяльності будь-якого підприємства.
Очільник Комісії з нагляду та управління державними активами Державної ради (SASAC), звернувся до компаній із закликом суворо контролювати усі ризики, які пов'язані з боргами та впорядковано скоротити масштаб безстрокових облігацій у 2022 році. Останнє заява, цілком ймовірно, прозвучала через крах компанії Evergrande. Борги китайського забудовника оцінювали у понад 300 мільярдів доларів.
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