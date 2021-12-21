За 11 місяців 2021 року ( з січня по листопад) державні компанії з централізованим підпорядкуванням у Китаї заробили "чистими" 1,75 трильйона юанів або 274,52 мільярда доларів. Про це повідомили національні ЗМІ з посиланням на дані регуляторів.

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Прибутки держ компаній у Китаї у 2021 році

Загальний дохід цих компаній склав 2,3 трильйона юанів або понад 330 мільярдів доларів. При цьому суттєво зростання рентабельності зафіксували у секторах пов'язаних з:

нафтою,

вугіллям,

сталеплавильним виробництвом (галузь металургії, переробка чавуну у сталь).

Що таке рентабельність Йдеться про співвідношення прибутку і витрат, виражене у відсотках. Це відносний показник і він необхідний для аналізу господарської та економічної діяльності будь-якого підприємства.

Доходи китайських держкомпаній / Фото Getty Images

Очільник Комісії з нагляду та управління державними активами Державної ради (SASAC), звернувся до компаній із закликом суворо контролювати усі ризики, які пов'язані з боргами та впорядковано скоротити масштаб безстрокових облігацій у 2022 році. Останнє заява, цілком ймовірно, прозвучала через крах компанії Evergrande. Борги китайського забудовника оцінювали у понад 300 мільярдів доларів.

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