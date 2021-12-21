Госкомпании из Китая "чистыми" заработали более 270 миллиардов долларов: что советует регулятор

21 декабря 2021 , 12:15
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Источник:

Yahoo! Finance

В 2021 году события в Китае привлекали немало внимания. В частности, речь идет обо всем, что имело отношение к бизнесу, поскольку Пекин начал усиливать контроль над техгигантами. Как себя чувствовали в то же время государственные компании – читайте дальше.

За 11 месяцев 2021 года (с января по ноябрь) государственные компании с централизованным подчинением в Китае заработали "чистыми" 1,75 триллиона юаней или 274,52 миллиарда долларов. Об этом сообщили национальные СМИ со ссылкой на данные регуляторов.  

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Прибыли госкомпаний в Китае в 2021 году  

Общий доход этих компаний составил 2,3 триллиона юаней или более 330 миллиардов долларов. При этом существенно рост рентабельности зафиксировали в секторах, связанных с: 

  • нефтью, 
  • углем, 
  • сталеплавильным производством (отрасль металлургии, переработка чугуна в сталь).

Что такое рентабельность

Речь идет о соотношении прибыли и издержек, выраженном в процентах. Это относительный показатель и необходим для анализа хозяйственной и экономической деятельности любого предприятия.

Глава Комиссии по надзору и управлению государственными активами Государственного совета (SASAC) обратился к компаниям с призывом строго контролировать все риски, связанные с долгами и упорядоченно сократить масштаб бессрочных облигаций в 2022 году. Последнее заявление, по всей вероятности, прозвучало из-за краха компании Evergrande. Долги китайского застройщика оценивали более чем в 300 миллиардов долларов.

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  • Американская компания Uber продает активы своему китайскому конкуренту. Речь идет о Didi. Главная причина – эти активы не входят в перечень стратегических. Кроме того, глава Uber Дара Хосровшахи сообщил, что китайский рынок очень сложен с небольшой прозрачностью. 

Автор: Віта Свірневська