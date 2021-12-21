Госкомпании из Китая "чистыми" заработали более 270 миллиардов долларов: что советует регулятор
Источник:Yahoo! Finance
В 2021 году события в Китае привлекали немало внимания. В частности, речь идет обо всем, что имело отношение к бизнесу, поскольку Пекин начал усиливать контроль над техгигантами. Как себя чувствовали в то же время государственные компании – читайте дальше.
За 11 месяцев 2021 года (с января по ноябрь) государственные компании с централизованным подчинением в Китае заработали "чистыми" 1,75 триллиона юаней или 274,52 миллиарда долларов. Об этом сообщили национальные СМИ со ссылкой на данные регуляторов.
Достойно внимания Логистический кризис "шагает" по миру: как превратить эту проблему в источник дохода
Прибыли госкомпаний в Китае в 2021 году
Общий доход этих компаний составил 2,3 триллиона юаней или более 330 миллиардов долларов. При этом существенно рост рентабельности зафиксировали в секторах, связанных с:
- нефтью,
- углем,
- сталеплавильным производством (отрасль металлургии, переработка чугуна в сталь).
Что такое рентабельностьРечь идет о соотношении прибыли и издержек, выраженном в процентах. Это относительный показатель и необходим для анализа хозяйственной и экономической деятельности любого предприятия.
Глава Комиссии по надзору и управлению государственными активами Государственного совета (SASAC) обратился к компаниям с призывом строго контролировать все риски, связанные с долгами и упорядоченно сократить масштаб бессрочных облигаций в 2022 году. Последнее заявление, по всей вероятности, прозвучало из-за краха компании Evergrande. Долги китайского застройщика оценивали более чем в 300 миллиардов долларов.
Интересно Катар инвестирует в новый бизнес Rolls-Royce более 100 миллионов долларов: на что нужны деньги
Больше интересных новостей о Китае и бизнесе:
-
Китай требует от транснациональных компаний прекратить сотрудничество с Литвой, поскольку последняя поддержала Тайвань. В ответ Поднебесная сообщила международным компаниям, что они могут потерять китайский рынок.
-
Американская компания Uber продает активы своему китайскому конкуренту. Речь идет о Didi. Главная причина – эти активы не входят в перечень стратегических. Кроме того, глава Uber Дара Хосровшахи сообщил, что китайский рынок очень сложен с небольшой прозрачностью.