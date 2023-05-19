Останні зміни на ринку

Під час торгів у п'ятницю, 19 травня 2023 року, цінні папери демонстрували позитивну динаміку. Усе завдяки сигналам від Байдена та республіканців щодо потенційного узгодження позиції навколо стелі державного боргу. Через дискусії, які тривали протягом кількох місяців, навіть заговорили про ймовірність дефолту в країні з першою економікою світу.

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Індекси S&P 500 та Nasdaq Composite завдяки зростанню у п'ятницю та за тиждень загалом досягли максимальних значень за 9 місяців. Річ у тому, що інвестори позитивно оцінили динаміку переговорів щодо стелі державного боргу. Загалом акції з S&P 500 почали торгову сесію зі зростання на 0,22% до 4 207,18, а цінні папери з Індексу Nasdaq Composite – на 0,19% до 12 712,75. Максимальні значення, які індикатори досягли під час торгів були такі:

Пікове значення для Індексу S&P 500 зафіксували на рівні 4,212,91 , за даними Yahoo!Finance;

, за даними Yahoo!Finance; Найкращий показник для Індексу Nasdaq Composite був на рівні 12,731,73.

Це сприяло поверненню до активних дій інвесторів-биків, які роблять ставку на зростання вартості активів, аби продати їх якомога дорожче. Водночас інвестори мають на меті й надалі уважно стежити за наступними рішеннями американського центрального банку стосовно базової ставки.