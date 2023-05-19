Последние изменения на рынке
В ходе торгов в пятницу, 19 мая 2023 года, ценные бумаги демонстрировали положительную динамику. Все благодаря сигналам от Байдена и республиканцев по поводу потенциального согласования позиции вокруг потолка государственного долга. Из-за продолжавшихся несколько месяцев дискуссии даже заговорили о вероятности дефолта в стране с первой экономикой мира.
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Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite благодаря росту в пятницу и через неделю в целом достигли максимальных значений за 9 месяцев. Дело в том, что инвесторы положительно оценили динамику переговоров по потолку государственного долга.
В целом акции с S&P 500 начали торговую сессию по росту 0,22% к 4 207,18, а ценные бумаги из Индекса Nasdaq Composite – на 0,19% до 12 712,75. Максимальные значения, которые индикаторы достигли во время торгов, были следующие:
- Пиковое значение для Индекса S&P 500 зафиксировали на уровне 4,212,91, по данным Yahoo!Finance;
- Лучший показатель для Индекса Nasdaq Composite был на уровне 12,731,73.
Это способствовало возвращению к активным действиям инвесторов-быков, которые делают ставку на рост стоимости активов, чтобы продать их как можно дороже. В то же время инвесторы преследуют цель и дальше внимательно следить за последующими решениями американского центрального банка относительно базовой ставки.