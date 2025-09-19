Яке рішення ухвалив російський Мінфін?

Російський уряд планує знизити граничну ціну на нафту. Надприбутки мають перераховувати до резервного фонду, забезпечивши тим самим його стабільне наповнення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Ці зміни почнуть діяти з 2026 року.

Антон Сілуанов Міністр фінансів Росії Щоб зробити наші фінанси стійкішими, ми пропонуємо зменшити залежність бюджету від цінових та об'ємних коливань доходів від нафти й газу.

Підрахунки Reuters показують, що у вересні продажі нафти та газу в Росії можуть знизитись на 23% у річному вимірі, внаслідок:

зміцнення рубля;

нижчих цін.

Як російський уряд прагне скоротити дефіцит бюджету? Російський уряд розглядає можливість підвищення ПДВ з 20% до 22%, повідомляє Reuters. Таким чином Кремль хоче підтримати резерви та зменшити дефіцит бюджету.

Що відбувається в російській економіці зараз?