Яке рішення ухвалив російський Мінфін?
Російський уряд планує знизити граничну ціну на нафту. Надприбутки мають перераховувати до резервного фонду, забезпечивши тим самим його стабільне наповнення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! Ці зміни почнуть діяти з 2026 року.
Щоб зробити наші фінанси стійкішими, ми пропонуємо зменшити залежність бюджету від цінових та об'ємних коливань доходів від нафти й газу.
Підрахунки Reuters показують, що у вересні продажі нафти та газу в Росії можуть знизитись на 23% у річному вимірі, внаслідок:
- зміцнення рубля;
- нижчих цін.
Як російський уряд прагне скоротити дефіцит бюджету?
Російський уряд розглядає можливість підвищення ПДВ з 20% до 22%, повідомляє Reuters. Таким чином Кремль хоче підтримати резерви та зменшити дефіцит бюджету.
Що відбувається в російській економіці зараз?
Нещодавно Путін визнав, що в російській економіці проблеми. Раніше російський лідер усе заперечував. У ситуації, яка склалася, він звинуватив чиновників.
Ситуація в російській економіці погіршується. На це, у тому числі вказує збільшення боргів та кредитів у населення.
У наступному році Росія відчуватиме дефіцит бюджету особливо сильно. Зокрема, через зниження грошових надходжень від нафти.