Як російські банки створюють ілюзію прибутковості?

Борис Кушнірук, економіст, для 24 Каналу розповів, що ситуація в Росії в банківському секторі погіршується. Однак наразі поки важко оцінити ситуацію лише з боку.

За словами Кушнірука, банки мають такий інструмент, як перепідписання угод, тобто перекредитування безнадійних кредитів.

Борис Кушнірук Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Якщо є безнадійний кредит, то банк зобов'язаний створити до нього резерви. Відповідно, резерви зменшують доходи. В результаті це може призвести до того, що банк стає збитковим. І навіть капітал може стати від'ємним.

Натомість якщо кредит перекредитований, то по формальних показниках все начебто гаразд. Водночас для банків така ситуація лише нарощує проблеми, які згодом вибухають.

Що відбувається з позиками для росіян?

Нещодавно стало відомо, що російський Мінфін планує збільшити розмір позик, що надаються. Таким чином міністерство хоче закрити бюджетну "дірку". За словами міністра фінансів Антона Силуанова, борг нібито будуть нарощувати "розумних межах".

Однак як пояснює Кушнірук, в умовах зростання дефіциту бюджету й відповідно нарощування позик, це впливатиме у першу чергу на розширення потенційної можливості для зростання інфляції в країні.

Річ у тім, що головним джерелом покриття дефіциту стане рефінансування з боку Центробанку Росії. Таким чином, Центробанк даватиме кошти російським банкам, а вони, своєю чергою, будуть купувати на них державні цінні папери,

– каже економіст.

Зауважте! В Росії на сьогодні програма запозичень становить 4,8 трильйона рублів, а дефіцит бюджету сягає 3,8 трильйона рублів.

Цікаво, що за словами Кушнірука, нарощування боргів може навіть у певному випадку сприяти російським банкам:

Коли є безнадійні борги, то це погіршує їх капітуляцію. Однак коли зростає інфляція в країні, то знецінюється не лише власний капітал, але й знецінюються ще й ось ці безнадійні борги. Відповідно, вони фактично "згорають" в інфляції.

Попри те, що інфляція вдаряє найперше по вкладниках банків, по населенню країни, банки можуть бути не у найгіршому стані.

Які санкції можуть посилити проблеми для банківського сектору Росії?

Найгірше те, що велика кількість російських банків досі не відключені від міжнародної банківської системи SWIFT, пояснює Борис Кушнірук.

Крім того, дуже важливо встановлювати ці обмеження не лише для банків Росії, але й для банків третіх країн, що допомагають російському бізнесу та російським банкам обходити санкції. Наскільки відомо, вже були заклики посилити тиск на індійські банки,

– мовить пан Борис.

Також, є проблема, яка пов'язана із криптовалютами. Їх також використовують для обходження санкцій Заходу.

Що відомо про проблемні кредити у Росії?