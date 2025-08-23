Корисні копалини на трильйони: де зосереджені найбільші ресурси на планеті
- Росія лідирує за запасами корисних копалин, оціненими в 75 трильйонів доларів.
- США займають друге місце з запасами в 45 трильйонів доларів, включаючи вугілля, природний газ, деревину та золото.
У світі є 10 країн, що домінують у світовому ландшафті природних ресурсів. Лідерує у цьому списку Росія, яка має найвищі оцінки щодо володіння корисними копалинами. Втім від неї недалеко розташувалися США.
У яких країнах найбільше покладів корисних копалин у світі?
- На першому місці – Росія, чиї ресурси оцінюються 75 трильйонів доларів, відповідно до даних Statista, передає 24 Канал.
Вони переважно складаються з вугілля, природного газу, нафти та рідкісноземельних металів. Річ у тім, що Росія володіє найбільшими запасами природного газу, які становлять майже 20% від загальносвітових запасів.
- На другому місці – США, чиї природні ресурси оцінюють в 45 трильйонів доларів.
Йдеться про вугілля, деревину, природний газ та цінні метали (золото).
- Третє та четверте місця займають Саудівська Аравія та Канада з оцінками запасів в 34 трильйони та 33 трильйони доларів відповідно.
Саудівська Аравія має величезні нафтові родовища, а отже це робить країну лідером на світових енергетичних ринках.
Натомість Канада має значні родовища урану, найбільші у світі лісопильні компанії та поклади фосфатів.
- На п'ятому місці перебуває Іран, який маю багатий на нафту та природний газ.
Оцінюються ці ресурси в 27 трильйонів доларів.
- Шосте місце відводиться Китаю, який має великі запаси вугілля й позиціонує себе провідним виробником цього палива.
Крім того, країна багата на рідкісноземельні метали та деревину. Це все становить 23 трильйони доларів.
- Сьоме та восьме місце належить Бразилії та Австралії, адже їхні природні ресурси оцінюють в 22 трильйони та 20 трильйонів доларів відповідно.
Відомо, що Бразилія багата на золото, уран, залізо, деревина та нафту. Водночас Австралія має у своїх ландшафтах такі поклади, як вугілля, деревину, мідь, залізну руду, золото та уран.
- На останніх місцях перебувають Ірак, з природними ресурсами у 16 трильйонів доларів, та Венесуела – з 14 трильйонами доларів.
Якщо Ірак багатий на нафту та фосфатні породи, то Венесуела – на залізо, природній газ та нафту.