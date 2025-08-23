Полезные ископаемые на триллионы: где сосредоточены самые большие ресурсы на планете
- Россия лидирует по запасам полезных ископаемых, оцененными в 75 триллионов долларов.
- США занимают второе место с запасами в 45 триллионов долларов, включая уголь, природный газ, древесину и золото.
В мире есть 10 стран, доминирующих в мировом ландшафте природных ресурсов. Лидирует в этом списке Россия, которая имеет самые высокие оценки по владению полезными ископаемыми. Впрочем от нее недалеко расположились США.
В каких странах больше всего залежей полезных ископаемых в мире?
- На первом месте – Россия, чьи ресурсы оцениваются 75 триллионов долларов, согласно данным Statista, передает 24 Канал.
Они преимущественно состоят из угля, природного газа, нефти и редкоземельных металлов. Дело в том, что Россия обладает крупнейшими запасами природного газа, которые составляют почти 20% от общемировых запасов.
- На втором месте – США, чьи природные ресурсы оценивают в 45 триллионов долларов.
Речь идет об угле, древесине, природном газе и ценных металлах (золото).
- Третье и четвертое места занимают Саудовская Аравия и Канада с оценками запасов в 34 триллиона и 33 триллиона долларов соответственно.
Саудовская Аравия имеет огромные нефтяные месторождения, а значит это делает страну лидером на мировых энергетических рынках.
Зато Канада имеет значительные месторождения урана, крупнейшие в мире лесопильные компании и залежи фосфатов.
- На пятом месте находится Иран, который богат нефтью и природным газом.
Оцениваются эти ресурсы в 27 триллионов долларов.
- Шестое место отводится Китаю, который имеет большие запасы угля и позиционирует себя ведущим производителем этого топлива.
Кроме того, страна богата на редкоземельные металлы и древесину. Это все составляет 23 триллиона долларов.
- Седьмое и восьмое место принадлежит Бразилии и Австралии, ведь их природные ресурсы оценивают в 22 триллиона и 20 триллионов долларов соответственно.
Известно, что Бразилия богата на золото, уран, железо, древесина и нефть. В то же время Австралия имеет в своих ландшафтах такие залежи, как уголь, древесину, медь, железную руду, золото и уран.
- На последних местах находятся Ирак, с природными ресурсами в 16 триллионов долларов, и Венесуэла – с 14 триллионами долларов.
Если Ирак богат нефтью и фосфатные породы, то Венесуэла – на железо, природный газ и нефть.