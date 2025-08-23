У яких країнах найбільше покладів корисних копалин у світі?

На першому місці – Росія, чиї ресурси оцінюються 75 трильйонів доларів, відповідно до даних Statista, передає 24 Канал.

Читайте також Гроші на "Дружбі": скільки заробляє Росія на імпорті нафти до Словаччини та Угорщини

Вони переважно складаються з вугілля, природного газу, нафти та рідкісноземельних металів. Річ у тім, що Росія володіє найбільшими запасами природного газу, які становлять майже 20% від загальносвітових запасів.

На другому місці – США, чиї природні ресурси оцінюють в 45 трильйонів доларів.

Йдеться про вугілля, деревину, природний газ та цінні метали (золото).

Третє та четверте місця займають Саудівська Аравія та Канада з оцінками запасів в 34 трильйони та 33 трильйони доларів відповідно.

Саудівська Аравія має величезні нафтові родовища, а отже це робить країну лідером на світових енергетичних ринках.

Натомість Канада має значні родовища урану, найбільші у світі лісопильні компанії та поклади фосфатів.

На п'ятому місці перебуває Іран, який маю багатий на нафту та природний газ.

Оцінюються ці ресурси в 27 трильйонів доларів.

Шосте місце відводиться Китаю, який має великі запаси вугілля й позиціонує себе провідним виробником цього палива.

Крім того, країна багата на рідкісноземельні метали та деревину. Це все становить 23 трильйони доларів.

Сьоме та восьме місце належить Бразилії та Австралії, адже їхні природні ресурси оцінюють в 22 трильйони та 20 трильйонів доларів відповідно.

Відомо, що Бразилія багата на золото, уран, залізо, деревина та нафту. Водночас Австралія має у своїх ландшафтах такі поклади, як вугілля, деревину, мідь, залізну руду, золото та уран.

На останніх місцях перебувають Ірак, з природними ресурсами у 16 трильйонів доларів, та Венесуела – з 14 трильйонами доларів.

Якщо Ірак багатий на нафту та фосфатні породи, то Венесуела – на залізо, природній газ та нафту.