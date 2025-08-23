Що таке нафтопровід "Дружба"?

Нафтопровід "Дружба" починається в Альметьєвську (Татарстан) і проходить через Самару і Брянськ в Росії, далі через білоруський Мозир, де розгалужується на два напрямки. Північна гілка йде в Білорусь, Польщу і Німеччину, південна – в Україну, Чехію, Словаччину та Угорщину, пише 24 Канал.

З лютого 2023 року прокачування по північній гілці було зупинено через санкції ЄС, проте південний напрямок продовжує працювати. Він став головним маршрутом постачань російської нафти до Угорщини та Словаччини.

Як ЗСУ зупинили роботу нафтопроводу "Дружба"?

ЗСУ продовжують завдавати ударів по нафтоперекачувальній станції в Унечі Брянської області, що призводить до зупинки роботи нафтопроводу "Дружба".

Цікаво! У ніч проти п'ятниці, 22 серпня, постачання знову були припинені через атаку на російсько-білоруському кордоні.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що це вже третя подібна ситуація за короткий проміжок часу. За його словами, в результаті удару прокачування нафти до Угорщини припинилося.

Постачання сирої нафти до Угорщини знову припинено,

– написав Сійярто у Facebook.

Раніше, 12-13 серпня, робота "Дружби" зупинялася через атаки на ту ж станцію. У грудні 2024 року ЗСУ також завдавали удари по інфраструктурі, пов'язаній з нафтопроводом "Дружба".

Скільки нафти Росія постачає через "Дружбу"?

За даними Forbes у 2024 рці, найбільшим покупцем нафти за цим маршрутом стала Угорщина – близько 4,7 мільйона тонн, що відповідає рівню 2023 року. Словаччина імпортувала 3,9 мільйона тонн, що на 15% менше, а Чехія – 2,7 мільйона тонн, що на 35% менше.

За інформацією Bloomberg, тільки в липні 2025 року Росія поставила до Угорщини 436 тисяч тонн сирої нафти, а до Словаччини – близько 356 тисяч тонн.

Скільки заробляє Росія на імпорті нафти через "Дружбу"?

За оцінкою колишнього керівника "Оператора ГТС України" Сергія Макогона, попри війну, Україна продовжує транзитувати близько 14 мільйонів тонн російської нафти на рік. Дохід Росії від цих постачань він оцінює приблизно в 6 мільярдів доларів щорічно.

Примітно! Це приносить Росії щоденний дохід у близько 16,5 мільйонів доларів.

На думку народного депутата України Олега Синютки, дохід Росії від транспортування нафти "Дружбою" може бути ще більше. За його словами, Москва прокачує близько 300 тисячі барелів нафти на добу, а річний дохід може перевищувати 7 мільярдів доларів.