Скільки нафти в Північному Льодовитому океані?

Останні дані Геологічної служби США свідчать про те, що середні обсяги технічно видобувних з нерозкритих, традиційних накопичень у крейдяних та кайнозойських товщах Північно-Чуктинського басейну (North Chukchi Basin) оцінюються в 1,8 мільярда барелів нафти та 119,9 трильйона кубічних футів газу, передає 24 Канал.

Читайте також Стає все гірше: що відбувається з тіньовим флотом Росії зараз

Цікаво, що ще у далекому 2008 році Служба опублікувала першу публічно доступну оцінку загалом нафтових ресурсів усієї території на північ від Північного полярного кола.

У цій області, за оцінками, знаходиться 90 мільярдів барелів нерозвіданої, технічно видобувної нафти, що може становити понад 13% від усіх світових запасів.

Також 1 670 трильйонів кубічних футів технічно видобувного природного газу та 44 мільярди барелів технічно видобувних зріджених покладів природного газу в 25 геологічно визначених районах, які, як вважається, мають потенціал для видобутку нафти.

Внаслідок екологічних ризиків та складних умов, як-от танення вічної мерзлоти, мораторії на буріння в Арктиці були запроваджені урядами різних країн.

Наприклад, обмеження можуть стосуватися окремих територій, як-от Аляска в США, де вже існують заборони на видобуток. Хоч теперішня політика Дональда Трампа, президента США, полягає у збільшенні обсягів видобування нафти в регіоні.

Нагадуємо! Ще на початку року з'явилася інформація про те, що США та Росія обговорюють спільну розвідку природних ресурсів та торгових шляхів в Арктиці, але переговори перебували лише на початковій стадії, писали в Bloomberg.

Які країни найбільше видобувають нафту в світі?