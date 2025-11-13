Як діє тіньовий флот Росії зараз?

Загалом за жовтень було експортовано – 15,97 мільйона тонн нафти та нафтопродуктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Що відомо про судна, які вийшли з Росії:

84 з них є частиною тіньового російського флоту;

72 судна – перебувають під санкціями;

56 – не входять у тіньовий флот (15 з цих суден – під обмеженнями).

Основними напрямками постачань у жовтні були:

Індія – 7,75 мільйона тонн;

Туреччина – 1,49 мільйона тонн.

У Туреччині НПЗ STAR і Tupras почали переорієнтацію на неросійську нафту. STAR у грудні очікує постачання з Іраку, Казахстану та інших країн (77 – 129 тисяч барелів на добу), тоді як Tupras збільшує імпорт іракської сировини до 141 тисячі барелів на добу,

– наголошує розвідка.

Через санкції проти російських нафтових гігантів, нафтогазові доходи Росії знизилися. Цьому сприяло скорочення експорту:

у жовтні постачання нафтопродуктів сягнуло – 1,9 мільйона барелів на добу, це мінімум за останні 17 місяців;

залізничний експорт бензину зменшився на 80 % лише у першій половині жовтня.

Що відомо про ситуацію з російською нафтою зараз?

США впровадили санкції проти "Лукойла" та "Роснєфті". Таким чином Трамп прагнув вплинути на Путіна.

В результаті санкцій США, китайські державні компанії – PetroChina, Sinopec, CNOOC і Zhenhua Oil призупинили закупівлі російської нафти. Річ у тім, що ці підприємства остерігаються вторинних обмежень.

Зверніть увагу! За даними Trading Economics, сьогодні російська нафта Urals має ціну – 53,02 долара за барель