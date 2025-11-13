Як діє тіньовий флот Росії зараз?
Загалом за жовтень було експортовано – 15,97 мільйона тонн нафти та нафтопродуктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Що відомо про судна, які вийшли з Росії:
- 84 з них є частиною тіньового російського флоту;
- 72 судна – перебувають під санкціями;
- 56 – не входять у тіньовий флот (15 з цих суден – під обмеженнями).
Основними напрямками постачань у жовтні були:
- Індія – 7,75 мільйона тонн;
- Туреччина – 1,49 мільйона тонн.
У Туреччині НПЗ STAR і Tupras почали переорієнтацію на неросійську нафту. STAR у грудні очікує постачання з Іраку, Казахстану та інших країн (77 – 129 тисяч барелів на добу), тоді як Tupras збільшує імпорт іракської сировини до 141 тисячі барелів на добу,
– наголошує розвідка.
Через санкції проти російських нафтових гігантів, нафтогазові доходи Росії знизилися. Цьому сприяло скорочення експорту:
- у жовтні постачання нафтопродуктів сягнуло – 1,9 мільйона барелів на добу, це мінімум за останні 17 місяців;
- залізничний експорт бензину зменшився на 80 % лише у першій половині жовтня.
Що відомо про ситуацію з російською нафтою зараз?
США впровадили санкції проти "Лукойла" та "Роснєфті". Таким чином Трамп прагнув вплинути на Путіна.
В результаті санкцій США, китайські державні компанії – PetroChina, Sinopec, CNOOC і Zhenhua Oil призупинили закупівлі російської нафти. Річ у тім, що ці підприємства остерігаються вторинних обмежень.
Зверніть увагу! За даними Trading Economics, сьогодні російська нафта Urals має ціну – 53,02 долара за барель