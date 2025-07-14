Які країни видобувають нафту?

Близько половини країн світу видобувають нафту в тому чи іншому обсязі. За різними джерелами, у світі налічується близько 90 країн, що виробляють "чорне золото", пише 24 Канал з посиланням на World Population Review.

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Обсяги видобутку вимірюються в барелях на добу. Більшість країн-виробників видобувають від тисяч до мільйонів барелів щодня, причому рівень видобутку частіше обмежується не технічними можливостями, а ринковими умовами.

Найбільші виробники нафти у світі: