Які країни видобувають нафту?
Близько половини країн світу видобувають нафту в тому чи іншому обсязі. За різними джерелами, у світі налічується близько 90 країн, що виробляють "чорне золото", пише 24 Канал з посиланням на World Population Review.
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Обсяги видобутку вимірюються в барелях на добу. Більшість країн-виробників видобувають від тисяч до мільйонів барелів щодня, причому рівень видобутку частіше обмежується не технічними можливостями, а ринковими умовами.
Найбільші виробники нафти у світі:
- США – близько 17,8 мільйона барелів на добу. Країна залишається лідером за обсягами видобутку і найбільшим споживачем нафти. Також щодня імпортує понад 8 млн барелів;
- Саудівська Аравія – 11,4 мільйона барелів на добу. Найбільший у світі експортер нафти, що володіє до 17% світових запасів. Нафтова галузь формує близько половини ВВП і 70% експортної виручки країни.
- Росія – 11,1 мільйона барелів на добу. Один з найбільших постачальників нафти та газу, особливо в Європу і Китай. Після вторгнення в Україну у 2022 році багато країн ввели ембарго, що змінило торгові маршрути.
- Канада – близько 5,6 млн барелів на добу. Попри скромні запаси (22-ге місце у світі), залишається найбільшим постачальником нафти для США і входить в найбільші 10 споживачів у світі.
- Ірак – близько 4,5 млн барелів на добу. Має четверті за обсягом запаси нафти у світі та активно експортує "чорне золото", в тому числі в США.